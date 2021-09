Elezioni a Vimercate, Giovanni Sala in piazza con gli alleati: «L’uomo giusto al posto giusto» Venerdì sera il centrodestra di Vimercate unito è sceso in piazza per la presentazione del candidato Giovanni Sala. La Polizia Locale, seguendo le normative in tema di elezioni emanate dal Governo e come con gli altri candidati, ha fatto coprire il volto del candidato sindaco affisso sulla parete posteriore della chiesa di Vimercate.

Giovanni Sala e tutto il centrodestra di Vimercate scendono in piazza Roma per presentarsi in vista elezioni. Il candidato sindaco venerdì sera 10 settembre ha fatto sfilare al suo fianco le cinque liste che lo sostengono: Vimercate Cambia, Noi per Vimercate-Giovanni Sala Sindaco, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Molti i complimenti e le parole di stima spese dai referenti dei partiti politici e delle liste che hanno definito Sala «l’uomo giusto al posto giusto con le competenze per governare la città con il supporto di tutto il centrodestra unito dopo questi cinque anni disastrosi del Movimento Cinque Stelle. Giovanni sa già cosa bisogna fare per dare un’amministrazione degna a Vimercate e noi siamo qui per aiutarlo».

Lo stesso Sala ha anche annunciato che «con le nostre liste civiche e il supporto dei partiti presentiamo un programma credibile e innovativo e, soprattutto, presentiamo una squadra in grado di realizzarlo».

Prima che cominciasse l’evento la Polizia Locale seguendo le normative in tema di elezioni emanate dal Governo ha fatto coprire il volto del candidato sindaco affisso sulla parete posteriore della chiesa di Vimercate. Un problema che si era già verificato lo scorso weekend per tutti i gazebo delle diverse forze politiche presenti in centro città.

