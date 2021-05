Elezioni a Vimercate: caos calmo nel centrodestra, il nome ancora non c’è Dopo diverse settimane di trattative e accordi veri o presunti caos calmo nel centrodestra vimercatese in vista delle elezioni amministrative dell’autunno.

Caos calmo nel centrodestra vimercatese in vista delle elezioni amministrative dell’autunno. Dopo diverse settimane di trattative e accordi veri o presunti tra Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Vimercate e Buon Senso i diversi gruppi non hanno ancora scelto il candidato sindaco. Il nome in pole position resta sempre quello di Cinzia Nebel a capo di Vimercate e BuonSenso che oltre a essere un’associazione diventerà anche una lista civica. C’è però qualche perplessità sul suo nome dalle diverse anime leghiste di Vimercate, che nel frattempo hanno tenuto un banchetto in centro città nel weekend per incominciare a incontrare l’elettorato.

Intanto le altre forze di centrodestra fremono per poter uscire quanto prima con il programma e il nome del candidato sindaco della coalizione che al momento lascia intravedere qualche crepa tra i partiti. La situazione è allo stesso tempo caotica nel centrodestra perché manca una chiara definizione di chi guiderà lo schieramento, ma anche calma e forse piatta perché oltre a un comunicato ufficiale congiunto di qualche settimana fa non si sono più registrate novità di rilievo.

