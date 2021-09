Elezioni a Verano: ecco la lista che sostiene il candidato Alberto Ratti Il centrodestra lunedì 6 settembre presenta la lista che sostiene il candidato sindaco Alberto Ratti: tutti i nomi dei candidati.

Il candidato sindaco del centrodestra Alberto Ratti presenterà la sua squadra alla cittadinanza lunedì, 6 settembre, alle 18 in via Monte Grappa 7. In lista per la coalizione formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia uomini e donne di età diverse: Sara Allievi (educatrice servizi scolastici e culturali classe 1992), Simona Palmieri (commerciante classe 1970), Lusia Maria Umberta Cazzaniga (pensionata classe 1954), Ingrid Pappini Vergani (libera professionista classe 1957), Chiara Siniscalchi (impiagata classe 1981), Ornella Corbetta (pensionata classe 1955), Andrea Beretta (insegnante laureato in scienze motorie classe 1981), Massimiliano Elli (architetto classe 1974), Carmelo Grova (infermiere classe 1985), Francesco Domenico Niotta (operaio classe 1984), Ivan Casano (assicuratore classe 1999) e Carmelo Neri (addetto alla sicurezza classe 1981). Sono 50 i posti disponibili, per prenotare inviare un messaggio WhatsApp al numero 3404144378.

