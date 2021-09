Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

In Brianza è tempo di elezioni comunali

Elezioni a Verano Brianza, faccia a faccia tra i candidati organizzato dal Comitato genitori Si terrà venerdì 24 settembre il faccia a faccia tra i candidati sindaco di Verano Brianza organizzato dal Comitato genitori dell’Istituto comprensivo.

Questa volta dovranno rispondere ai genitori. Dopo il faccia a faccia della scorsa settimana organizzato da “il Cittadino” i candidati alla carica di sindaco a Verano Brianza Samuele Consonni, Alberto Ratti e Maurizio Borgonovo sono chiamati a un nuovo confronto organizzato dal Comitato genitori in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Verano Brianza. L’appuntamento è per venerdì 24 settembre alle 21 nell’aula magna della scuola primaria. L’incontro sarà trasmesso in streaming poiché la capienza della sala è di soli 25 posti su prenotazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA