Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabio Cavallari)

Elezioni Limbiate Antonio Romeo (Foto by Fabio Cavallari)

Elezioni a Limbiate: il trionfo di Antonio Romeo, i nomi del consiglio comunale (e l’affluenza al minimo) - VIDEO Limbiate record negativo provinciale per affluenza e record di voti per il sindaco riconfermato Antonio Romeo. I nomi del consiglio comunale.

È stata la vittoria più netta delle elezioni comunali, quella che non ha mai neanche rischiato il ballottaggio del 17 e 18 ottobre. Antonio Romeo a Limbiate ha sbaragliato la concorrenza imponendosi con un netto 71,3% finale pari a 8.423 voti, mai in discussione per il candidato di Forza Italia, Lega e Fdi. Staccati gli avversari: Giancarlo Brunato 19,7 pari a 2.330 voti (Limbiate Solidale, Partito Democratico, Su la testa!), Mario De Giorgio 9% cioè 1.065 voti (Azione Civile, Movimento 5 Stelle).

Dato negativo: l’affluenza del 45,41%, record negativo provinciale insieme a Seveso (nel 2016 era il 59%).

Questo il Consiglio comunale: Sì per Limbiate 7 consiglieri (Francesco Romeo, Alessio Cettul, Agata Dalò, Massimiliano Cosentino, Simona Giacomazzi, Nicolò Zamin, Marco Rossini), Forza Italia 4 (Vincenzo Romeo, Nicola Rotolo, Claudio Ceschini, Liliana Carvelli), Fratelli d’Italia 3 (Claudio Rebosio, Daniela Lo Castro, Antonino Mallamaci) , Lega 3 (Cinzia Galli, Romina Schiesaro, Franco Vallarino)

All’opposizione Giancarlo Brunato, Mario De Giorgio, Pd 3 (Cristina Ursino, Domenico Di Lucca, Giuliano Stramazzo), Limbiate solidale 1 (Rosa Sessa), M5S 1 (Elisabetta Richichi).

VIDEO

VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA