Elezioni a Desio, Jennifer Moro vuole completare il Parco delle Farfalle Jennifer Moro, attuale vicesindaca di Desio e candidata sindaca per la coalizione di centrosinistra, ha promesso di completare, se sarà eletta, la realizzazione del Parco delle Farfalle.

«Se sarò eletta sindaca di Desio proseguirò nella realizzazione del Parco delle Farfalle perché le aree verdi sono un valore e noi vogliamo tutelarle, migliorarle e ampliarle». Lo promette Jennifer Moro, attuale vicesindaca di Desio e candidata sindaca per la coalizione di centrosinistra alle elezioni di ottobre. Il Parco delle Farfalle di via Agnesi è un progetto avviato dalla giunta comunale a fianco della palestra dove si allenano le “farfalle” della nazionale di ginnastica ritmica. È stato inaugurato meno di un mese fa e nei prossimi anni potrà essere completato con nuovi percorsi ciclopedonali e aree verdi.

«È un bellissimo obiettivo raggiunto, che testimonia la cura e la conservazione del verde a cui abbiamo lavorato in questi dieci anni – sottolinea Jennifer Moro -. Un valore complessivo di oltre 4 milioni, di cui abbiamo realizzato parzialmente il primo lotto. Se sarò eletta proseguirò la realizzazione di questo progetto che prevede un’area boscata attrezzata, la realizzazione di un percorso centrale nord-sud verso Cascina Bolagnos, il percorso che va verso est-ovest e le stanze a prato, la realizzazione dell’area feste. Per il completamento del progetto complessivo sono previste alcune opere extra budget che hanno l’obiettivo di sistemare la zona intorno alle aree verdi. Il progetto nel suo insieme prospetta la costruzione di una forma ibrida di parco con intensità variabile, dal centro verso lo spazio agricolo, in cui l’area intorno alle attrezzature sportive si configura come la porta di un territorio più ampio con una connotazione più agricola e forestale».

Il “masterplan”, spiega la Moro,prevede una serie di connessioni ciclopedonali con le aree sportive e a verde di Bovisio Masciago; aree ‘a bosco’, orti, la riqualificazione della cava di via Agnesi con la realizzazione di un’area concerti all’aperto; il trattamento ad area naturalistica non praticabile delle aree di deposito della diossina. «Crediamo che le aree verdi siano un valore, vogliamo tutelarle, migliorarle e ampliarle» afferma la candidata sindaca

