Amministrative 2018, elezioni a Carate: la presentazione di Luca Veggian

Venerdì 11 maggio, la coalizione “Luca Veggian sindaco” si è ufficialmente presentata alla cittadinanza in vista delle amministrative del prossimo 10 giugno. In dialogo con il giornalista Marco Pirola, il 34enne si è presentato ai caratesi e ha iniziato a parlare del programma elettorale. Hanno preso la parola i capilista Alessandro Terraneo della Lega, Massimo Moscatelli di Fratelli d’Italia, Massimo Roncalli di Energie per l’Italia, Eleonora Frigerio di Forza Italia e Cristina Camesasca della civica SiAmo Carate presentando i propri candidati. Facendo una panoramica sulle 12 priorità fissate dalla coalizione di centrodestra per i prossimi 5 anni, speciale evidenza hanno avuto quelle relative a piattaforma ecologica, sicurezza e viabilità.

Fabrizio Sala ed Eleonora Frigerio

GUARDA Il video della presentazione

A dare sostegno alla coalizione sono intervenuti il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala (anche coordinatore provinciale di Forza Italia), i segretari provinciali Andrea Villa per la Lega e Rosario Mancino per Fratelli d’Italia, e infine con i colori di Energie per l’Italia Anna Martinetti. Presente anche l’onorevole Paola Frassinetti.

La folla presente alla presentazione

