Elezioni a Besana, Cazzaniga svela i nomi della sua giunta (in caso di vittoria) al “Faccia a faccia” del Cittadino Giovanna Tettamanzi, Susanna Citterio, Maria Agnese Bossetti, Antonio Viscomi e Fabrizio Villa: sono questi i nomi dei nuovi assessori in caso di vittoria del centrosinistra di Sergio Cazzaniga: i nomi svelati durante il nostro Faccia a faccia.

«Con Besana voglio fare un ulteriore importante passaggio di responsabilità e trasparenza verso tutti i cittadini: far conoscere loro quale sarà la “squadra di Giunta” che con me lavorerà per attuare il programma e realizzare le 10 priorità che lo contraddistinguono. Una squadra composta da persone competenti per i loro curricula ed esperienze personali, ma che esprimono anche un amore e un attaccamento alla loro città veramente eccezionale. Sono Giovanna Tettamanzi, Susanna Citterio, Maria Agnese Bossetti, Antonio Viscomi e Fabrizio Villa. Ad a affiancare gli assessori nel loro lavoro, saranno successivamente incaricati anche alcuni consiglieri con deleghe specifiche».

Lo ha annunciato il candidato sindaco di Besana in Brianza per il centrosinistra, Sergio Gianni Cazzaniga, durante il “Faccia a faccia” organizzato da il Cittadino giovedì 16 maggio nel tendone degli spettacoli al centro sportivo comunale, e ribadito poi nella mattinata di venerdì 17 in una conferenza stampa. Una decisione, quella di svelare la propria squadra, che non è stata raccolta dagli altri sfidanti: Emanuele Pozzoli, candidato del centrodestra, ha spiegato che «nomi non ne faccio, voglio anche vedere i voti che darete voi besanesi ai candidati delle liste. Il vostro parere espresso nelle urne è importante»; Pierangelo Alfieri, lista civica moderata, non ha fatto nomi ma ci ha tenuto ad aggiungere che «non chiudo la porta a eventuali nomi esterni alle donne e agli uomini che compongono la mia lista».

