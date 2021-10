Elezioni 2021, Desio cambia colore dopo dieci anni: il centrodestra vince con Simone Gargiulo A Desio Simone Gargiulo (Lega, Fratelli d’Italia, lista civica Per Desio) festeggia la sua elezione a sindaco. Sconfitta la coalizione di centrodestra che ha candidato la vicesindaca uscente Jennifer Moro: foto, video e dichiarazioni.

A Desio Simone Gargiulo (Lega, Fratelli d’Italia, lista civica Per Desio) festeggia la sua elezione a sindaco: ha ottenuto il 53,41% dei voti (7611) contro la sua sfidante Jennifer Moro, vicesindaca uscente, (Pd, Desio Viva, Sinistra per Desio, Desio Libera) che si è fermata al 46.59% (6640). Questo l’esito del ballottaggio che ha registrato una bassa affluenza 44,4% (al primo turno era al 49,92%).

Desio quindi cambia colore, passando da 10 anni di centrosinistra ad una nuova amministrazione di centrodestra.

Il divario tra i due sfidanti rispetto al primo turno si è ampliato: due settimane fa era di 510 voti, ora è stato di 971 preferenze. Sicuramente hanno avuto peso i voti delle tre liste che al primo turno sostenevano il candidato Stefano Motta (Forza Italia, SiAmo Desio e Desio Popolare) giunto terzo col 15% delle preferenze, e che nei giorni scorsi hanno dichiarato il loro appoggio a Gargiulo.

«Ora tocca a noi, ci siamo spesi finora in parole, adesso dobbiamo fare cose concrete - ha detto subito il neo sindaco Gargiulo ai suoi,nella sala del consiglio comunale - Desio è bella e diventerà bellissima».

I suoi sostenitori lo hanno accolto con un applauso in municipio, alla chiusura dello spoglio elettorale, tra le bandiere di Lega, Fratelli d’Italia e lista Per Desio: «Sono molto contento, vi ringrazio. È stata un’avventura incredibile, ci abbiamo creduto tantissimo, contro tante cose spiacevoli che abbiamo affrontato a testa alta» ha detto Gargiulo, che ora si metterà al lavoro per la composizione della giunta: «Abbiamo dei nomi che stiamo valutando».

Elezioni 2021 a Desio stretta di mano e congratulazioni dell'ex sindaco Roberto Corti e della candidata Jennifer Moro al neo sindaco Simone Gargiulo

(Foto by Egidio Farina)

In municipio sono arrivati anche il sindaco uscente Roberto Corti (Pd) e la vicesindaca e candidata Jennifer Moro, che hanno stretto la mano a Gargiulo.

Poco prima, la Moro aveva parlato ai suoi nella sede del comitato elettorale del circolo Briani: «Purtroppo lo avevamo messo in conto. Mi dispiace per questo risultato, per noi e per la città di Desio che raccoglierà i frutti di questo voto. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, abbiamo dato il massimo. Ora Desio ha bisogno più che mai di un’opposizione forte, sapremo vigilare».

