Elezioni 2019 a Villasanta: il Movimento 5 stelle candida Nicola Ganino L’architetto 38enne Nicola Ganino è il candidato sindaco del Movimento 5 stelle per le elezioni amministrative di Villasanta: chi è e cosa propone.

I Cinque Stelle di Villasanta puntano sull’architetto. Il Movimento fondato da Beppe Grillo ha scelto come candidato sindaco Nicola Ganino. «Vorrei far emergere Villasanta dalla desertificazione sociale di un abitato sempre più dormitorio e isola residenziale, dare un valore aggiunto che non si limiti solo al “Parco”. Amministrare una città o un piccolo centro dovrebbe essere uno slancio di idee, un po’ come quando si era piccoli e si costruivano i castelli di sabbia, il mio passatempo preferito – ha detto il 38enne pentastellato -.Vorrei iniziare di nuovo a pensare con la libertà di un bambino, con il mondo davanti di un adolescente , e con la breve esperienza di un quarantenne». Dopo settimane d’attesa il Movimento Cinque Stelle ha scelto il suo alfiere per le urne di maggio.

