Eh no: il sindaco Dario Allevi non è il direttore del Cittadino Qualcuno ha modificato per quattro giorni la pagina Wikipedia del Cittadino per inserire il sindaco di Monza Dario Allevi come direttore. Non è così. Ecco la storia.

Un buontempone ha pensato bene di correggere la pagina Wikipedia del Cittadino et voilà, il sindaco di Monza è improvvisamente diventato il direttore responsabile della testata. Però, appunto, non è vero: Dario Allevi continuerà a fare le sua parte e lo storico periodico e quotidiano online di Monza e Brianza la sua. La modifica alla pagina Wikipedia è stata fatta il 2 dicembre da un anonimo il cui indirizzo Ip è 94.166.80.186 e che è intervenuto tre volte tra le 5:19 e le 5:27 per correggere alcune voci, tra cui quella del direttore responsabile. L’operazione è stata annullata quattro giorni dopo da un contributore riconosciuto dell’enciclopedia online che ha corretto gli errori e infatti sulla pagina ufficiale è quasi tutto giusto (l’editore del Cittadino è Editoriale il Cittadino srl, in realtà). Resta un problema con le anteprime in Google, che probabilmente impiega più tempo a ripristinare le versioni corrette della pagina, ma tant’è: il direttore responsabile è ancora Claudio Colombo.

Le correzioni del 2 dicembre

