Efficientamento energetico a Lissone: entra nel vivo il progetto “Territori Virtuosi 2” della Fondazione Cariplo La Fondazione ha messo a disposizione, a costo zero per il Comune, una figura specializzata nella co-progettazione di interventi di riqualificazione energetica. La fase operativa prevede sopralluoghi in 13 istituti scolastici.

Dalla prossima settimana, a Lissone entrerà nel vivo la fase operativa del progetto “Territori Virtuosi 2”, promosso da Fondazione Cariplo per innescare un processo di efficientamento energetico sul territorio, a cui il Comune è stato ammesso dal 2018 per ricevere assistenza tecnica gratuita.

Come definito in fase di accordo, Fondazione Cariplo ha messo a disposizione, a costo zero per il Comune, una figura specializzata nella co-progettazione di interventi di riqualificazione energetica.

La fase operativa prevede sopralluoghi delle ditte partecipanti alla gara in 13 istituti scolastici del territorio, eseguiti da aziende specializzate nel settore dell’efficientamento energetico: Cagnola, Penati, Volturno, Dante, Piermarini, Tasso, Moro, San Mauro, De Amicis (primaria e secondaria di primo grado), Croce, Faré e Vico, oltre al municipio ed alla biblioteca civica .

In questa prima fase, l’attività di monitoraggio sarà utile per individuare quali azioni (in termini di interventi strutturali) dovranno essere eseguite sugli edifici per raggiungere l’obiettivo di una riqualificazione efficace ed efficiente.

In tutti i casi, l’investimento sarà a cura delle imprese private che avranno lo scopo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico; una volta conclusi i lavori di efficientamento, fa sapere il Comune, la nuova bolletta energetica sarà uguale o inferiore alla spesa energetica storica sostenuta dall’amministrazione prima dell’esecuzione degli interventi. Il risparmio energetico genererà il risparmio economico necessario a ripagare negli anni il costo degli interventi.

«Entra ora nel vivo un progetto che abbiamo pianificato nel corso degli anni passati e che progressivamente darà un importante impulso alla riqualificazione dei nostri edifici. Il tutto, è bene ribadirlo, a costo zero per le casse comunali» ricorda il vice sindaco Marino Nava.

© RIPRODUZIONE RISERVATA