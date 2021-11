Eduscopio, il Gandhi di Besana in Brianza primo degli istituti tecnici per sbocchi lavorativi Il “Gandhi” di Besana in Brianza è in vetta alla classifica relativa agli sbocchi lavorativi degli istituti tecnici secondo i risultati della classifica Eduscopio di Fondazione Agnelli.

Il “Gandhi” di Besana in Brianza è in vetta alla classifica relativa agli sbocchi lavorativi degli istituti tecnici, redatta da Fondazione Agnelli, che proprio negli scorsi giorni ha pubblicato la nuova edizione dell’indagine annuale Eduscopio, che restituisce un quadro aggiornato delle scuole secondarie di secondo grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

Risultato che testimonia, oltre che l’ottima preparazione degli studenti, anche il rapporto stretto e di grande collaborazione che da decenni lega la scuola alle aziende del territorio.

“L’istituto besanese è stato uno dei primi ad organizzare stage (sia estivi sia nel corso dell’anno scolastico) quando esisteva un’insuperabile divisione fra scuola e lavoro. Da anni le realtà produttive della zona in cui sorge l’istituto (e non solo) hanno accolto e continuano ad accogliere per le attività di Pcto (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) i nostri studenti e questo è spesso il preludio ad un’assunzione, una volta che gli allievi hanno terminato il corso di studi - hanno spiegato le professoresse Simonetta Spinelli e Luisa Valli - La testimonianza che alcuni imprenditori di zona offrono attraverso interventi all’interno delle classi ci consente di formare le competenze imprenditoriali degli alunni. La collaborazione con i maestri del lavoro, infine, ci ha permesso di non interrompere il contatto con le aziende durante la pandemia, attraverso l’organizzazione di visite virtuali alle aziende”.

Anche il liceo linguistico è in ottima posizione: si è aggiudicato il secondo gradino del podio, ma è al primo posto nella classifica generale della provincia di Monza e Brianza. Allo studio delle lingue la scuola dedica particolare cura con corsi di certificazioni linguistiche nelle quattro lingue studiate. Ma non solo. Il liceo offre anche un progetto erasmus di scambio con una scuola finlandese, che è continuato con uno scambio virtuale anche durante la pandemia, e ha permesso di ampliare gli orizzonti linguistici, culturali e di riflessione sul tema della valutazione scolastica in Europa. L’offerta formativa del liceo linguistico comprende anche il progetto Igcse, attivato nel 2021 e continuato quest’anno con “English for all”, che ha permesso ad un discreto numero di studenti di fruire di corsi tenuti da insegnanti madrelingua inglesi per approfondire aspetti linguistici e culturali dell’insegnamento della lingua inglese. Gli ottimi risultati premiano un istituto che cerca di coniugare inclusività e promozione delle eccellenze. Il “Gandhi” in questi anni ha saputo rispondere alla sfida che l’evoluzione della società ha lanciato al sistema educativo, non solo sotto il profilo tecnologico. La scuola si è, infatti, adeguata alla realtà senza mai trascurare i valori di fondo, compiendo scelte progettuali in grado di consegnare al mondo esterno giovani uomini e donne in grado di inserirsi proficuamente nel mondo universitario e del lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA