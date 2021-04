Educazione digitale con Samsung per 300 alunni delle scuole primarie di Concorezzo Si tratta di “Crescere Cittadini Digitali”, progetto sviluppato da Samsung Electronics Italia per aiutare i giovani, così come i loro genitori ed insegnanti, a crescere come cittadini digitali più consapevoli. Giovedì 22 il primo laboratorio.

L’educazione civica nelle scuole elementari di Concorezzo passa dalla digitalizzazione. È in programma giovedì 22 aprile presso la scuola primaria “Don Gnocchi” e il 3 maggio alla “Guglielmo Marconi”, il primo dei due laboratori dedicati alle classi quarte e quinte del programma “Crescere Cittadini Digitali””, progetto sviluppato da Samsung Electronics Italia per aiutare i giovani, così come i loro genitori ed insegnanti, a crescere come cittadini digitali più consapevoli, in grado di valorizzare al meglio la propria presenza in rete e sui social, restando attenti e coscienti sulle insidie che si nascondono nelle pieghe del web.

Durante i due laboratori, esperti Samsung ed educatori specializzati insegneranno ai più piccoli a riflettere sul concetto di vita digitale, informandoli in modo semplice ma efficace su come muoversi in modo sicuro e corretto sul web e mostrando le potenzialità del mezzo.

Obiettivo dei laboratori, che coinvolgeranno un totale di oltre 100 studenti, è quello di promuovere un uso consapevole delle piattaforme digitali, imparando a coglierne le opportunità e a riconoscere eventuali pericoli e rischi. « Siamo davvero soddisfatti del lavoro sinergico sviluppato con le scuole e con l’azienda Samsung concretizzatosi con questo progetto. Il mio assessorato e la nostra amministrazione ha il dovere di assicurarsi che i nostri giovani possano navigare in internet in sicurezza – ha affermato l’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo -.Il progetto coinvolgerà più di 300 alunni. Sono questi esempi di come un’alleanza territoriale e una collaborazione sinergica tra Istituzione e aziende private possa portare a realizzare investimenti importanti per i nostri giovani».

Nello specifico l’offerta formativa si articolerà in due momenti in cui gli studenti incontreranno a distanza l’autrice del libro “Ettore e il labirinto del Vegotauro”, Francesca Petrucci e l’illustratrice Sara Franci. I ragazzi costruiranno insieme un percorso che li vedrà protagonisti e autori a loro volta di nuove avventure alla scoperta dei diritti e doveri nel mondo digitale.

«Gli alunni inizieranno un percorso di ’galateo digitale’ all’interno delle lezioni di educazione civica. L’educazione alla cittadinanza digitale, insieme allo studio della Costituzione e all’educazione ambientale, è una delle priorità che hanno spinto il Parlamento ad approvare a larghissima maggioranza la legge, fortemente voluta dalla Lega, per il ritorno dell’educazione civica sui banchi di scuola – ha aggiunto l’onorevole leghista Massimiliano Capitanio - . Sono orgoglioso che anche nella mia città si sia voluta cogliere questa opportunità e ringrazio l’istituzione scolastica, l’amministrazione comunale e Samsung per la preziosa partnership. In occasione del recente Safer Internet Day è stato denunciato come il 22,3% dei giovani tra 11 e 17 anni abbia subito comportamenti offensivi o violenti tramite Internet o telefono cellulare, mentre nel 2019 è cresciuto del 5,8% il numero di bambini delle elementari che usa il cellulare tutti i giorni. La tecnologia offre opportunità, ma è necessario prevenire i pericoli: reati digitali, cyberbullismo, dipendenza, fake news, fino ai casi estremi di suicidio o morte legati alle sfide su TikTok».

