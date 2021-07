Educazione civica e stradale dei vigili ai bimbi della scuola dell’infanzia di Renate I bambini della scuola dell’infanzia di Renate hanno ricevuto la visita dei vigili che hanno tenuto una lezione di educazione civica e stradale.

Martedì 29 giugno, al mattino, i bambini della scuola dell’Infanzia di Renate hanno vissuto un momento speciale: gli agenti della polizia locale hanno tenuto loro una lezione di educazione civica e stradale. Cartelli e semafori compresi. Gli incontri sono stati organizzati a piccoli gruppi e servivano per avvicinare i bambini al tema della sicurezza in modo giocoso e spontaneo. Questa estate a causa delle limitazioni imposte dalla normativa anti-Covid non è stato possibile allestire il tradizionale percorso ciclo-pedonale in miniatura che è stato rimandato al prossimo anno scolastico.

