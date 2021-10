Ecco la nuova stagione teatrale dell’Edelweiss di Besana in Brianza Presentata la nuova stagione teatrale dell’Edelweiss di Besana in Brianza.

È stata annunciata la stagione teatrale 2021-2022 del cineteatro Edelweiss, di Besana. Il primo appuntamento è fissato per il 21 novembre, alle 16.30, con “La fabbrica del teatro”, dei Frullatori. A questo, si aggiungono altri nove spettacoli a calendario, tra musica e canzoni, prosa, cabaret e spettacoli di teatro per famiglie: “Canti e ballate della brianza” di Giordano dell’Armellina il 24 novembre, “Di sabbia e di vento” di Teatro in mostra il 4 dicembre, “Men in back” di Persi per Persi il 17 dicembre, “Gino Bartali, eroe silenzioso” di Luna e Gnact Teatro il 22 gennaio, “Il giardino del gigante” del Gruppo Panta Rei il 23 gennaio, “Sono una cattiva persona ma una fantastica scimmia” il 4 febbraio, “Moztri! Inno all’infanzia” di Luna e Gnact Teatro il 13 febbraio, “Non è vero...ma ci credo” dell’associazione teatrale Besana in Brianza il 19 febbraio e “Mia moglie parla strano” della compagnia teatrale Binario 7 il 19 marzo. Per info e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail dedicato [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA