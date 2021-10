Ecco il nuovo look del parchetto di via Donizetti a Carate Brianza Nuovo look per il parchetto di via Donizetti a Carate Brianza.

Nuovo look per il parchetto di via Donizetti, a Carate. Il nuovo spazio pubblico, oggetto in passato di diverse segnalazioni per lo stato di abbandono e la presenza di malintenzionati nelle ore serali, è stato inaugurato lo scorso fine settimana, dopo un importante intervento di riqualificazione, che ha previsto la sostituzione di tutti i giochi, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione, e il completo rifacimento del vicino campetto di calcio dotato di bandierine e di nuove porte. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza, tra gli altri, del sindaco Luca Veggian, dei neo-assessori Barbara Baroncelli e Fabio Cesana, e dell’assessora Cristina Camesasca.

La folta schiera di personalità che ha partecipato all’inaugurazione del parco giochi

Il parchetto di via Donizetti è “uno spazio pubblico per molto tempo dimenticato e spesso luogo di ritrovo di malintenzionati, che con grande soddisfazione abbiamo rinnovato e restituito ai bambini e alle famiglie caratesi. Un’area completamente rivisitata che vuole rispondere alle importanti esigenze dei caratesi più giovani”, ha commentato il sindaco Luca Veggian.

© RIPRODUZIONE RISERVATA