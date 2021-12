È nata “Monticello Green Hill”: la prima comunità energetica indipendente in Italia grazie alla “Energy Saving” di Monza A Monticello è nata la prima comunità energetica indipendente d’Italia grazie all’azienda “Energy Saving” di Monza.

Si è costituita sabato 11 dicembre in forma associativa presso la sala civica del Comune di Monticello Brianza in Provincia di Lecco e sarà operativa da inizio 2022, “Monticello Green Hill”, prima comunità energetica brianzola nata nello spirito della Direttiva europea per la generazione elettrica e la condivisione distribuita da fonti rinnovabili, e prima in Italia a costituirsi secondo quanto prescritto dal nuovo D.L. 199/2021, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale martedì 30 novembre. Con questa legge l’Italia consente l’autoproduzione e distribuzione locale di energia da fonti rinnovabili in utenze di comunità locali alimentate dalla medesima cabina primaria della rete elettrica nazionale. Una prospettiva che apre opportunità inedite per le famiglie, le imprese, i condomìni e gli enti pubblici e privati attraverso la produzione di energia pulita non climalterante.

La comunità energetica Monticello Green Hill (supportata tecnicamente dall’azienda monzese Energy Saving) parte con 10 utenze finali grazie alla generazione elettrica distribuita di tre impianti fotovoltaici, realizzati a tetto su abitazioni private per una potenza complessiva di 10 kWp: essa ridurrà per i membri della comunità stessa gli approvvigionamenti dalla rete o, addirittura, in talune ore della giornata consentirà loro di diventare indipendenti, attraverso impianti da fonti rinnovabili integrati da misure di efficienza energetica, secondo lo spirito e lo schema della normativa da pochi giorni pubblicata. Tale schema infatti consente lo scambio (non soltanto gratuito, ma anzi remunerato per 20 anni) dell’energia autoprodotta tra utenti alimentati dalla medesima cabina elettrica di alta tensione. Anche a Monticello Brianza, i soggetti protagonisti saranno sempre più i “prosumer”, ossia i produttori-consumatori, che beneficeranno di un sistema energetico che sempre più premierà chi condivide l’autoproduzione e l’autoconsumo da impianti a energia pulita.

Il gettito economico derivante da questo meccanismo verrà in parte destinato a iniziative di welfare territoriale, nello spirito “comunitario” che anima iniziative di questo tipo. L’obiettivo è crescere, ampliando la platea e coinvolgendo altri prosumer del Comune, puntando in particolare alla sinergia con le utenze pubbliche, le tre parrocchie sul territorio comunale, gli esercizi commerciali, gli opifici industriali e, ovviamente, le famiglie monticellesi. Il sindaco di Monticello Brianza Alessandra Hofmann, presente alla costituzione della Comunità, in prospettiva di un ingresso diretto del Comune nella compagine è stata esplicita nel merito: «Monticello Brianza vuol essere pioniere in questa iniziativa di aggregazione comunitaria di impianti rinnovabili e consumatori responsabili, il Comune stesso punta a dare il buon esempio con la messa in campo di nuovi impianti fotovoltaici, al fine di condividere nello spirito della nuova Legge i benefici energetici con tutta la cittadinanza».

«Quello della comunità energetica è uno schema operativo semplice, anche se mi rendo conto di come sia necessario spiegare agli utenti che non c’è alcun rischio tecnico e si mantiene la totale indipendenza nella fornitura, con l’opportunità di valorizzare al meglio l’aggregazione dei consumi sostenibili della comunità locale» ha rassicurato Renato Ornaghi della monzese Energy Saving, presidente e promotore della neonata comunità energetica. «L’auspicio è che a questa prima aggregazione, ancora lontana da un’ottimale economia di scala, ma utile per rodare subito il nuovo soggetto giuridico dal punto di vista burocratico e degli adempimenti di legge, si aggreghino altri prosumer nel nostro Comune, per far crescere al meglio l’aggregazione e generare un sempre più alto gettito economico. Tale beneficio economico, come è previsto nello statuto, verrà in parte destinato a iniziative di welfare territoriale nella realtà monticellese, con particolare attenzione nel favorire iniziative specifiche contro la povertà energetica. Con questa Comunità il pensare di rendere Monticello Brianza un Comune totalmente alimentato da energia rinnovabile non è un sogno, ma un obiettivo possibile, ancorché ambizioso e sfidante».

