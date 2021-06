È morto padre Mario Zappa: missionario in Africa, era nato a Triuggio Era nativo di Triuggio padre Mario Zappa, missionario in Centrafica da oltre 25 anni e morto nella serata di lunedì 14 giugno.

Addio padre Mario. Nella serata di lunedì 14 giugno è deceduto a Bouar padre Mario Zappa, missionario in Centrafrica da oltre 25 anni. Triuggese, classe 1940, era stato ordinato nel 1965. Laureato in filosofia si occupava dei più poveri tra i poveri, prima in Italia poi all’estero. Nel 1994 chiese di trasferirsi nella missione betharramita italiana aperta un decennio prima a Niem in Centrafrica: lì per oltre un quarto di secolo ha svolto il compito di insegnante in vari seminari nella diocesi di Bouar, di predicatore e aiuto pastorale nella parrocchia betharramita della cittadina (dal 1996), poi nella nuova comunità del Centre Saint Michel per malati di Aids (dal 2010). Ogni anno però in luglio tornava in Italia, nella sua Triuggio. Le esequie si terranno presso la cattedrale di Bouar mercoledì 16 giugno. La salma sarà tumulata al cimitero dei missionari a La Yolé, un villaggio a pochi chilometri da Bouar dove hanno sede i seminari presso i quali il religioso ha a lungo insegnato.

