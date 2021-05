Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

È morto il bambino investito a Merate, accusa di omicidio stradale per il responsabile residente a Carate Brianza È morto il bambino di 7 anni che il 6 maggio era rimasto gravemente ferito in un incidente a Merate, investito dall’auto guidata da un uomo di 37 anni residente a Carate Brianza. L’accusa per lui è di omicidio stradale.

È morto il bambino di 7 anni che era rimasto gravemente ferito in un incidente a Merate nei giorni scorsi: era stato investito mentre camminava su un marciapiede con la mamma e la sorella maggiore, colpito dall’auto condotta da un uomo di 37 anni residente a Carate Brianza. La posizione dell’uomo, di origine pakistana, si è ulteriormente aggravata: denunciato in un primo momento per lesioni gravissime, verrà accusato di omicidio stradale.

Dopo l’incidente aveva provato a scagionarsi dicendo di essere stato speronato da un’auto pirata che gli aveva fatto perdere il controllo, ma le indagini delle forze dell’ordine anche attraverso le immagini delle telecamere non hanno confermato la circostanza.

Il bambino era apparso da subito in condizioni molto gravi; elitrasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, era stato operato alla testa. L’incidente risale a giovedì 6 maggio.

