È morto Erminio Ferranti, la memoria fotografica di Monza - FOTO

Lutto per Monza e per il giornalismo brianzolo: è morto Erminio Ferranti, decano dei fotografi e autentica memoria della città. Ottant’anni compiuti a maggio, si era guadagnato il soprannome di “Ammiraglio” (per un cappello) e, pur non essendo stato reporter solo sportivo, il suo nome è legato a doppia mandata all’autodromo e alla Formula 1.



Una storia fotografica lunga più di mezzo secolo celebrata nel 2016 con una mostra in galleria civica e con il libro “Il lampo e la storia” - dalla famosa fotografia del fulmine sul circuito al passaggio delle monoposto - edito dal Cittadino (e andato in fretta esaurito) con cui Ferranti ha a lungo collaborato. Come pure con il Giorno e con testate di tutto il mondo.



Sue le foto che documentarono la tragica carambola che a Monza costò la vita allo svedese Ronnie Peterson nel Gran Premio del 10 settembre 1978, suoi gli scatti nel 1983 del presentatore Enzo Tortora che salutava dietro le sbarre nel carcere di Bergamo. Intanto coltivava le amicizie con i piloti che hanno fatto la storia dei motori, da Clay Regazzoni a Michael Schumacher e Ayrton Senna.

Monzese di via Bergamo, Giovannino d’oro nel 2009 (per i cinquant’anni di attività), ha gestito insieme alla moglie il negozio specializzato di via Pesa del Lino dal 1969 al 2006. Proprio lì, le settimane precedenti il GP, si ritrovavano giornalisti e appassionati. L’affetto per il mondo del giornalismo cittadino non l’aveva mi abbandonato al punto da essere un ospite costante della redazione mobile del Cittadino in piazza Roma il giovedì.

