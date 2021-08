È morta la monzese investita dall’esplosione di una bombola di gas nel Salento Non ce l’ha fatta Manuela Mancini, 53 anni, la donna di Monza ferita gravemente nei giorni scorsi dall’esplosione di una bombola di gas in una villetta nel Salento.

Non ce l’ha fatta Manuela Mancini, la donna di Monza ferita gravemente nei giorni scorsi dall’esplosione di una bombola di gas in una villetta a Melendugno, in Salento. Cinquantatrè anni, venerdì 20 agosto era stata ricoverata in gravi condizioni prima a Lecce e poi al Centro grandi ustionati di Brindisi dove è deceduta.

L’incidente è avvenuto in una casa adibita a bed and breakfast, probabilmente a causa di una bolla di gas all’interno dell’abitazione.

La procura di Lecce ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo.

