È Marco Rossi di Monza il “Mister Mimoso Lombardia 2018” scelto a Varese

Marco Rossi di Monza è “Mister Mimoso Lombardia 2018”. L’aitante monzese ha colpito la giuria per il suo fisico scultoreo e il suo sorriso smagliante. A scendere in passerella al ristorante l’Amalfitana di Varese sono stati sia i “Mister” ma anche le “Miss”. Ad aggiudicarsi il premio per Miss Stella di Marzo Lombardia invece è stata Jessica Artur. I modelli hanno sfilato in casual, costume ed elegante. La giuria composta unicamente da donne ha valutato le uscite e ha dato il suo verdetto. A presentare la serata è stata la modella e presentatrice Chiara De Giorgio .



Marco Rossi con Chiara De Giorgio

«È stata una bellissima esperienza e sono lusingato di essere stato la prima scelta per una occasione come la festa della donna - è stato il commento a caldo del vincitore -. Ringrazio il ristorante l’Amalfitana di Varese per aver ospitato la serata, la giuria, i fotografi, i ragazzi con cui ho condiviso questa serata e sicuramente la fantastica Chiara de Giorgio per avermi dato la possibilità di partecipare».

