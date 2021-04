È lo sport del momento: tutti a giocare a padel nel centro sportivo di Concorezzo Fase di sperimentazione dei nuovi campi realizzati nell’ambito della riqualificazione del centro sportivo di via Libertà. Praticamente terminati anche i lavori di rifacimento della pista d’atletica di via Pio X per un costo di 500mila euro.

Comincia la sperimentazione dei campi di padel al centro sportivo di Concorezzo. La struttura di via Libertà è in una fase di profondo riammodernamento. «In queste ore prime prove sui nuovi campi da padel. Proseguono i lavori per la completa ristrutturazione del nostro centro sportivo in collaborazione con ASD Squeeze Camuzzago – dice entusiasta il sindaco Mauro Capitanio - Tennis, padel, nuovi spogliatoi, nuova palazzina accoglienza, nuovo bar. Un’altra splendida struttura sportiva per Concorezzo».

La nuova pista di atletica

(Foto by Michele Boni)

L’operazione di riqualificazione da parte della società sportiva può contare anche sul contributo di Regione Lombardia pari a 150mila euro. Sono praticamente terminati anche i lavori di rifacimento della pista d’atletica di via Pio X per un costo di 500mila euro investiti dal Comune sempre grazie a un fondo regionale. «Una nuova pista con...nuove attrezzature Vedere i sorrisi dei nostri piccoli atleti sul nuovo manto “gommoso” e la soddisfazione dei più grandi è davvero appagante – ha aggiunto il primo cittadino -. Lo sport è da sempre salute e mai come in questo periodo una valvola di sfogo imprescindibile. Investire nello sport e sostenere le società sportive deve continuare ad essere tra le nostre priorità».

