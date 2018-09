È il giorno del presidente Mattarella a Monza: all’ospedale dei bambini e al San Gerardo Tutto è pronto all’ospedale dei bambini di Monza per accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: alle 16 sarà in via Cadore, nel centro d’eccellenza nazionale per la ricerca e la cura delle leucemie infantili, poi al San Gerardo.

Nelle camere del centro Maria Letizia Verga di Monza, alle spalle dell’ospedale San Gerardo, c’è chi sta scrivendo una poesia per il presidente Sergio Mattarella e chi, con emozione, sta colorando un cartello di benvenuto. Tutto è pronto ad accogliere il presidente della Repubblica che alle 16 sarà in via Cadore, nel centro d’eccellenza nazionale per la ricerca e la cura delle leucemie infantili, realizzato grazie all’impegno del Comitato di genitori “Maria Letizia Verga”.

Ad accogliere Mattarella ci saranno Giuseppe De Leo, presidente della Fondazione Mbbm, e Luigi Roth, vicepresidente della Fondazione Mbbm e presidente della Fondazione Tettamanti. Quindi sarà Giovanni Verga, anima del Comitato ad accompagnarlo nelle camere per un incontro a porte chiuse con i genitori e i giovani pazienti. Per la parte scientifica Andrea Biondi, direttore della Clinica pediatrica della Fondazione Mbbm e professore ordinario di pediatria, a illustrare gli importanti traguardi raggiunti nell’ambito della cura e della ricerca sui tumori ematologici infantili nei laboratori del Centro di ricerca Tettamanti.

In particolare, ad un piccolo paziente della clinica affetto da leucemia linfoblastica acuta nell’agosto del 2016 è stata somministrata per la prima volta in Italia la CAR-T, acronimo che sta per Chimeric Antigen Receptor T-cell, una tecnologia in grado di riprogrammare i linfociti T in modo che possano combattere il tumore dall’interno, una tecnologia complessa che rappresenta l’ultima frontiera nella lotta ai tumori, a cominciare da quelli ematologici ed entro la fine dell’anno i pazienti trattati saranno cinque.

La visita alla Fondazione Mbbm proseguirà anche con una tappa al San Gerardo con l’incontro con il sindaco Dario Allevi.

