È di Macherio il volto per i gioielli di Chiara Ferragni, Gaia Parma: «Mai smettere di crederci, l’ho testato su di me» Gaia Parma, modella di 22 anni, studentessa e allenatrice dei bambini della Roller Macherio, ha colpito Chiara Ferragni che l’ha scelta come testimonial unica della nuova linea di gioielli.

Viso angelico, giusta autostima e tanta voglia di sfondare nel mondo della moda. Gaia Parma, bellissima modella 22enne, pare davvero avere le carte in regola per un futuro luminoso, ma a far notizia è già il suo presente, decisamente…scintillante. Allenatrice dei bambini della Roller Macherio, ha infatti colpito l’influencer più famosa d’Italia che l’ha scelta come volto unico della campagna pubblicitaria della prima collezione di gioielli del brand Chiara Ferragni, lanciata il 25 ottobre.

Campagna pubblicitaria di Gaia Parma; lancio su Instagram di Chiara Ferragni

La studentessa universitaria di scienze dell’educazione rappresenta con stile la linea glamour, colorata e preziosa, dell’infuencer dei record. Un progetto esclusivo e Gaia è comprensibilmente raggiante.



«Sono molto contenta, ho partecipato al casting e mi hanno scelta come unica rappresentante della campagna jewelry di Chiara Ferragni - racconta - è successo tutto velocemente. Durante la pandemia, ho deciso di lasciare il posto di lavoro e di provare ad entrare nel mondo della moda; sono stata selezionata da un’agenzia e ho iniziato a fare casting che mi hanno portata finora a lavorare con brand di e-commerce e marchi di moda, in Italia e all’estero. Da Emily Levine, LuisaviaRoma, Valentino, Colors of California, ho lavorato anche per l’Oreal, Givenchy Beauty, Dyson».

Gaia Parma è appena tornata da Londra e presto andrà a Barcellona.

«A maggio 2020 ho firmato il primo contratto ed è iniziata la mia avventura nella moda - spiega - mi piace molto quello che faccio, soprattutto essere a contatto con tante persone, cambiare ambiente lavorativo ogni volta che si va sul set. Questo mondo ha standard precisi, io non sono altissima, ma le soddisfazioni stanno arrivando e sono molto felice».

Quando aveva 18 anni, il fotografo Pier Sparello la notò. «Non avevo mai fatto foto, è stato lui in qualche modo a farmi capire che avrei potuto tentare come modella - spiega - lo scorso anno ho capito che era il momento giusto per farlo. Ho mollato il lavoro e mi sono iscritta all’università che è la base solida per il mio futuro, e ho deciso di fare della mia passione un lavoro. La campagna di Chiara Ferragni è una grande soddisfazione, le foto sono state scattate a giugno, lei era in vacanza, ma seguiva ogni passo. Per me è un punto di partenza, spero di poter essere notata ancora di più».

E intanto si gode il presente, sempre con i piedi ben piantati a terra oltre che sui tacchi.

«Vivo col mio ragazzo a Lissone, le mie giornate sono ordinarie quando le trascorro a studiare, o tra università ed allenamenti, mentre altre volte sono più movimentate tra un casting e una campagna - spiega - mi piace viaggiare, ma è bello tornare a casa dove c’è stabilità. Il segreto? Mai smettere di crederci, l’ho testato su di me. Pensavo di non essere adatta per i canoni fisici del mondo della moda, ed invece, eccomi qui. Alle ragazze dico: non aspettate che qualcuno vi trovi, fatevi conoscere e credete in voi stesse».

