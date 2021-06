Due piattaforme di marketplace digitale per negozi e aziende di Lissone Lissone vara due progetti di e-commerce: uno è dedicato al tessuto commerciale locale, l’altro prevede l’inserimento in un marketplace diffuso a livello nazionale.

Due piattaforme di marketplace digitale, una per il tessuto commerciale lissonese, un’altra invece consentirà alle imprese di inserirsi in una piattaforma già sviluppata a livello nazionale, con l’obiettivo di raggiungere nuovi clienti.

Anche grazie al contributo regionale di 80mila euro, il Comune di Lissone finanzierà con circa 40mila euro il lancio dell’iniziativa. Il via libera al progetto è giunto nell’ultima riunione della cabina di regia del Duc di Lissone. Soggetti partner dell’intervento sono il Comune di Lissone e le delegazioni brianzole di ConfCommercio e Camera di Commercio che hanno lavorato congiuntamente in fase di pianificazione, elaborazione e sviluppo del progetto.

Coinvolti nel progetto anche la Commissione consiliare “Economia e lavoro”, l’associazione di esercenti locali Lissone Commercia e la sezione Apa Confartigianato di Monza e Brianza. Un ruolo operativo lo avranno inoltre gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Meroni” che avranno il compito di supportare le imprese aderenti nella preparazione del materiale grafico da rendere visibile sul portale; questo lavoro sarà riconosciuto ai fini del progetto di “Alternanza Scuola lavoro”.

“Il mio primo ringraziamento va a tutti i partner del progetto che, instancabilmente, hanno lavorato per giungere alla miglior soluzione possibile per le attività del nostro territorio - sottolinea Alessandro Merlino, assessore con delega al Marketing territoriale - la piattaforma riservata al tessuto locale offrirà ai nostri esercenti un canale di vendita online alternativo a quello dei propri canali digitali. L’inserimento delle nostre imprese in un marketplace diffuso a livello nazionale, invece, consentirà alle attività lissonesi di proporsi a utenti che geograficamente potranno essere lontani da noi, ma che ci sceglieranno per la qualità del prodotto che andremo a mettere in vendita. È una doppia sfida che spinge, definitivamente e irreversibilmente, il nostro commercio locale verso il mondo del web, dell’e-commerce, dei social e del digitale”.

La piattaforma consentirà due distinte aree di accesso: una per le attività e una per l’utenza, che potrà sfogliare cataloghi e prodotti, loggarsi per effettuare ordini, consultare il proprio storico ordini e naturalmente procedere all’acquisto scegliendo la modalità di pagamento desiderata.

La piattaforma nazionale rappresenterà invece un’ulteriore occasione di vendita di prodotti e di servizi, integrandosi in un portale che già oggi coinvolge numerose imprese italiane.

