Due oblò per abbracciarsi: è la “parete del contatto” alla residenza anziani di Nova Milanese Alla San Francesco l’hanno ribattezzata così: proprio il contatto fisico è quello che è mancato di più agli anziani nelle residenze assistite. Il tutto in sicurezza con calzari, guanti, tuta e mascherina.

«Abbiamo predisposto due pareti in struttura, di cui una dedicata al nucleo Alzheimer, per offrire – raccontano le animatrici Debora, Mara, Silvia e Giulia, che hanno dovuto in questi mesi rimodulare il proprio lavoro con attività esclusivamente individuali – una modalità in più di relazione tra ospiti e familiari in una situazione in cui nessuno ancora ha acceso alla struttura».

E così la parete del contatto si aggiunge alle video chiamate con tablet e alle visite tramite portafinestra, dove la comunicazione avviene con telefono o walkie talkie per una mezz’ora, sempre su prenotazione e sempre con la presenza di un operatore.

