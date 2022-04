Due nuovi mezzi ibridi per il Centro diurno disabili di Seregno Il centro ospita una trentina di ragazzi. L’amministrazione comunale di Seregno, ha acquisto due nuovi pullmini in sostituzione dei precedenti messi fuori servizio dopo molti anni di attività e non più riparabili.

Per il Cdd (centro diurno disabili) di via Umbria, che ospita una trentina di ragazzi, l’amministrazione comunale di Seregno, ha acquisto due nuovi pullmini in sostituzione dei precedenti messi fuori servizio dopo molti anni di attività e non più riparabili. Con questi nuovi mezzi è proseguita l’operazione di ammodernamento dei mezzi a disposizione del comune per servizi di carattere pubblico, in specie per le scuole.

Simbolicamente i due mezzi, nelle scorse settimane, sono stati consegnati dal sindaco Alberto Rossi e dall’assessore ai servizi sociali, Laura Capelli, alla direzione del Cdd. I due pullmini sono Ford Transit ibridi da 9 posti attrezzati per il trasporto di due carrozzine (7+2) che hanno sostituito i due Ford Transit, alimentati a gasolio, con classe d’inquinamento E 3, immatricolati rispettivamente a giugno del 2001 e del 2002.

L’impegno di spesa, consentito anche grazie all’ottenimento di un contributo regionale, è stato di 104 mila euro. Importo che comprende anche il ritiro e lo smaltimento dei due mezzi andati in pensione dopo vent’anni di onorata carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA