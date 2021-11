Due nuove aree con alberi a Seregno nel progetto di rimboschimento del parco GruBria

Il sindaco Alberto Rossi e l'assessore Claudio Vergani all'interno della nuova area boscata di via Respighi a Seregno (Foto by Paolo Volonterio)

Due nuove aree boscate stanno sorgendo in Seregno. Su un’area di tre ettari di suolo, 30 mila metri quadrati, saranno piantumati 4.039 nuovi alberi, la più massiccia piantumazione nella storia della città. L’intervento rientra in una più ampia progettazione per cui il parco GruBria, ente a cui sono affidate le aree tutelate a parco locale di interesse sovracomunale in undici comuni, ha ricevuto un finanziamento regionale del valore complessivo di oltre 600mila euro, con il quale verranno effettuati interventi di rimboschimento nei territori di Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Desio, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano e Varedo, oltre che a Seregno.

Obiettivo complessivo degli interventi è aumentare il valore naturalistico ed ecologico dei terreni mediante l’attuazione di specifiche pratiche colturali finalizzate ad aumentare e completare la superficie, incrementare la funzione e la valenza dei corridoi ecologici, creare o incrementare micro ambienti favorevoli alla fauna selvatica, incrementare la biodiversità e valorizzare la componente paesaggistica ed estetica dell’area.

Le aree coinvolte a Seregno sono una di circa due ettari in località Dosso, nel quartiere San Salvatore Dosso, a margine della strada vicinale delle Valli, in cui la posa in opera di 2.679 piante deve ancora avvenire, e l’altra, della superficie di un ettaro, dove la piantumazione è già stata completata si trova nel quartiere Lazzaretto-San Giuseppe al termine di via Ottorino Respighi, in cui sono state posate 1.355 essenze.

Le piante messe a dimora o che lo saranno a breve, sono state scelte in collaborazione con Ersaf Lombardia, tra: farnie, carpini bianchi, ciliegi, acero campestre, olmo campestre, noccioli, cornioli, ligustri, pallon di maggio e biancospini.

L’assessore del comune di Seregno al territorio e pianificazione, Claudio Vergani ha affermato: “Nell’ambito di una politica di qualificazione del territorio, sono davvero orgoglioso di quella che si sta attuando, che è una concreta azione di robusto accrescimento del capitale naturale a beneficio della salute del territorio e di tutti coloro che lo abitano”.

