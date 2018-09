Due motociclisti feriti sulla provinciale a Sovico: indagini in corso Due motociclisti feriti, uno grave, e indagini in corso per un incidente avvenuto nella tarda serata di sabato 15 settembre sulla provinciale Monza-Carate all’altezza di Sovico. L’allarme è scattato poco prima delle 22.30.

Due motociclisti feriti e indagini in corso per un incidente avvenuto nella tarda serata di sabato 15 settembre sulla provinciale Monza-Carate all’altezza di Sovico. L’allarme è scattato poco prima delle 22.30 e sul posto in codice rosso sono intervenute due ambulanze da Meda e Giussano e l’automedica con i carabinieri. A terra due ragazzi di 25 anni sbalzati dalle loro moto, uno apparso in condizioni più serie con diversi traumi per il volo sull’asfalto. Sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo negli ospedali di Monza e Desio.

Le indagini dovranno chiarire la dinamica dell’incidente. Alcuni testimoni avrebbero riferito di un’auto scura che seguiva i motociclisti che potrebbe aver innescato l’incidente.

La corsia verso Monza è stata chiusa a lungo per ripulire la carreggiata da olio e benzina.



Sovico, incidente moto Monza-Carate

(Foto by Edoardo Terraneo)

