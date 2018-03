I vigili del fuoco impegnanti in un incidente (Foto by Repertorio)

Due incidenti a Macherio e Brugherio: coinvolte sei ambulanze e tre automediche Sei ambulanze e tre automediche sono state inviate dal 118, domenica 11 marzo, nel pomeriggio, per i soccorsi di otto coinvolti, tra conducenti e passeggeri, in due incidenti stradali accaduti sotto la pioggia battente a Macherio e Brugherio.

Il primo sinistro è avvenuto attorno alle 15.30 in viale Regina Margherita, a Macherio: più mezzi interessati e cinque persone soccorse dal personale paramedico di tre ambulanze (Avis Meda, Cri Desio e Croce Verde di Lissone), compresi due bambini di 9 e 13 anni. Nessuno ha subito gravi conseguenze (si registrano tre trasporti in codice verde agli ospedali di Carate Brianza e Desio). Sull’accaduto i rilievi sono affidati ai carabinieri.

Il secondo incidente è accaduto invece in via Adda di Brugherio: tre i coinvolti, due uomini di 22 e 29 anni e una donna di 37. Sul posto, oltre alle ambulanze e a due automediche, intervenute in codice giallo, quindi di media gravità, anche i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle auto.

