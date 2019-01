Due brianzoli rinviati a giudizio per violenza su una minorenne

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Due brianzoli rinviati a giudizio per violenza sessuale di gruppo su una minorenne con ritardo psichico. L’accusa gravissima del giudice delle udienze preliminari di Como è nei confronti di un desiano di 34 anni e un monzese di 26 anni. Secondo le accuse ricostruite dalla Procura di Como, i fatti sarebbero avvenuti in una baita di Plesio, in provincia di Como. Ne dà notizia il quotidiano La Provincia.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, il desiano volontario sulle ambulanze avrebbe conosciuto la ragazzina proprio nel corso di una missione di soccorso. Quindi l’avrebbe cercata e contattata attraverso facebook, riuscendo ad allacciare con lei un rapporto.

In più occasioni, tra marzo 2014 e maggio 2015, i due imputati avrebbero portato la ragazzina nella baita di Plesio e qui l’avrebbero stuprata. In alcuni casi anche riprendendo la scena. Secondo l’accusa la giovane sarebbe stata anche schiaffeggiata e minacciata per convincerla a sottostare alle richieste sessuali dei due. Secondo la Procura vere e proprie violenze sessuali, aggravate dal fatto che la presunta vittima è una giovane con un ritardo mentale diagnosticato dai medici. Gli imputati hanno negato ogni accusa.

