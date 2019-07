Due anziani investiti da un treno a Monza, morta una donna di 74 anni

Tragico incidente giovedì 18 luglio nel pomeriggio in via Osculati, a Monza, dove per cause al vaglio della polizia ferroviaria e della polizia locale, intervenute insieme a personale del 118, attorno alle 16 due anziani, un uomo di 78 anni e una donna di 74 sono stati investiti da un treno in transito. La donna è deceduta mentre l’uomo sarebbe rimasto lievemente ferito.