Due anziane di Muggiò investite da un automobilista a Monza E’ accaduto nella prima serata di mercoledì 3 febbraio all’incrocio tra le vie San Gottardo e Moncenisio, nell’effettuare una svolta. Le due donne sono state trasportate in codice giallo all’ospedale San Gerardo.

Due anziane, entrambe residenti a Muggiò, di 78 e 74 anni sono state investite d aun’auto nella prima serata di mercoledì 3 febbraio, attorno alle 18.20, a Monza, in porrimità dell’incrocio tra le vie San Gottardo e Moncenisio, entrambe sono state portate in codie giallo all’ospedale San Gerardo. Secondo quanto ricostrutio dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi, il conducente di un veicolo di marca Mercedes, proveniente da via Moncenisio, nello svoltare a sinistra per immettersi in via S. Gottardo ha investito le due donne, successivamente soccorse da personale del 118 della Croce Rossa di Cinisello Balsamo.

