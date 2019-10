Due 15enni aggrediti e derubati da una banda di coetanei a Limbiate È successo sabato sera, intorno alle 21, non distante dal centro commerciale lungo la Monza-Saronno, dove i due ragazzi erano diretti per incontrare alcuni amici. Il gruppo, secondo quanto denunciato ai carabinieri, ha accerchiato i due ragazzi e, con minacce, spintoni, urla e anche botte, si sono fatti consegnare un marsupio che conteneva un portafoglio, con dentro pochi euro.

Brutta avventura per due ragazzini di 15 anni, che sono stati aggrediti e derubati del portafoglio. E’ successo sabato sera, intorno alle 21, non distante dal centro commerciale lungo la Monza-Saronno a Limbiate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a cui è stata sporta denuncia, i due quindicenni, residenti a Saronno, erano arrivati in città per incontrare alcuni amici proprio al centro commerciale. Si erano dati appuntamento per trascorrere insieme la serata, come erano soliti fare. Ma i due ragazzi non sono arrivati alla meta prescelta. Per la strada, infatti, a un certo punto sono stati circondati da una banda di quattro giovani, loro coetanei. I 4 adolescenti, con fare spavaldo, hanno accerchiato i due ragazzi e, con minacce, spintoni, urla e anche botte, si sono fatti consegnare un marsupio che conteneva un portafoglio, con dentro pochi euro. I ragazzini, spaventati, in minoranza numerica, non hanno potuto fare altro che consegnare quello che avevano. I bulli sono quindi scappati, sparendo nel nulla, col loro magro bottino, ottenuto con la violenza.

I due quindicenni vittime dell’aggressione, sotto choc, sono tornati subito a casa e, ancora spaventati per quello che era appena successo, hanno raccontato tutto ai genitori. Insieme a mamma e papà, sono quindi tornati a Limbiate per andare in caserma a denunciare l’accaduto. I militari hanno ascoltato la loro testimonianza e hanno avviato le indagini, con l’obiettivo di rintracciare nel più breve tempo possibile i membri della baby gang entrata in azione.

