“Duathlon cross della Brianza” il 31 ottobre a Triuggio Il 31 ottobre, a Triuggio, ci sarà la gara “Duathlon cross della Brianza”.

Per un giorno Triuggio sarà capitale del Duathlon. Domenica 31 ottobre sul territorio comunale si svolgerà il “Duathlon cross della Brianza”, gara patrocinata dal Comune di Triuggio e inserita nel circuito della Federazione italiana triathlon, in cui gli atleti si cimenteranno in una corsa di 3 chilometri a piedi su asfalto misto a sterrato, a cui seguirà una frazione di 14 chilometri in mountain bike per concludere con uno sprint di corsa di 1,5 chilometri. Il percorso è stato tracciato da Fabio Lissoni e parte dal centro sportivo di Triuggio. La gara femminile inizia alle 12.30 poi tocca alla gara maschile. Le iscrizioni si chiudono martedì 26 ottobre sul sito www.mysdam.net, i posti disponibili sono 300.

© RIPRODUZIONE RISERVATA