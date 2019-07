Droga, un arresto a Bovisio Masciago: dal balcone spuntano foglie di cannabis, in casa ci sono 35 piante Impegnati in un normale servizio di pattuglia, i carabinieri hanno scoperto 35 piante di cannabis in un appartamento di Bovisio Masciago. Arrestato un uomo di 37 anni.

La scoperta durante un normale servizio di pattuglia. Passando in via Agnesi a Bovisio Masciago i carabinieri hanno notato le foglie di una pianta di marijuana sbucare da un balcone al primo piano.

Bovisio Masciago sequestro cannabis, un arresto

Saliti per un controllo, da quel balcone e dall’appartamento sono sbucate in tutto 35 piante di cannabis.

Quelle sul balcone erano nascoste alla vista con un telo. Hanno quindi arrestato il proprietario, un uomo di 37 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



In casa i carabinieri della Stazione di Varedo hanno ritrovato anche 4 buste e un recipiente in plastica con oltre un chilo di marijuana, due bilancini di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento.

