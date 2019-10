Droga, sei arresti per traffico di Shaboo: spacciavano anche in Brianza Sei cittadini stranieri sono stati arrestati dai carabinieri tra Modena, Milano e Monza, nel corso di un’operazione contro il traffico di droga.

Sono accusati di spacciare anche in Brianza i sei arrestati dai carabinieri in una operazione congiunta tra Modena, Milano e Monza. Si tratta di cinque cittadini filippini e un nigeriano (5 in carcere e 1 agli arresti domiciliari) arrestati nel corso di un’operazione contro il traffico di droga, “shaboo” in particolare, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Milano.

Il reato contestato è “concorso in produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”. L’operazione è il seguito di 2 arresti effettuati nel giugno scorso. Lo shaboo è una potente metanfetamina in piccoli cristalli, che si vende in piccole quantità e a un prezzo elevato (0,1 grammi costano circa 100 euro).

L’uso di questa sostanza si è diffuso anni fa all’interno della comunità filippina prima di arrivare, oggi, a tutti gli assuntori. Gli arrestati secondo le accuse spacciavano a Como, Modena e in Brianza.

