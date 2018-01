Droga, fermato con un etto di marijuana: un arresto a Misinto LEGGI I clienti al bosco dello spaccio - Un arresto a Misinto nel quotidiano contrasto allo spaccio di droga nella zona delle Groane. Nel primo pomeriggio di sabato 13 gennaio nella rete dei carabinieri è finito un 28enne di Cogliate con un etto di marijuana.

Un arresto a Misinto nel quotidiano contrasto allo spaccio di droga nella zona delle Groane. Nel primo pomeriggio di sabato 13 gennaio nella rete dei carabinieri è finito un 28enne di Cogliate fermato per un controllo in via Per Saronno mentre era a bordo di un’auto con un conoscente. Entrambi avevano precedenti. I militari dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Seregno l’hanno trovato in possesso di un involucro in cellophane termosaldato con oltre 1 etto di marijuana. A casa è stato ritrovato anche un bilancino elettronico di precisione.

