Droga e sicurezza: sopralluogo congiunto al Parco delle Groane, mercoledì dal prefetto

Un sopralluogo congiunto del Comune di Cesano Maderno, di Ceriano Laghetto e dell’ente Parco delle Groane per affrontare il tema della vivibilità in sicurezza del Parco. È stato organizzato lunedì mattina e ha prodotto diverse proposte che mercoledì verranno presentate al prefetto di Monza. Erano presenti anche il comandante dell’Arma dei Carabinieri compagnia di Desio, capitano Mansueto Cosentino, i Comandanti della tenenza dell’Arma di Cesano e della stazione di Solaro e la Polizia Locale dei tre comuni. Uno dei problemi principali del parco è sicuramente la presenza di spacciatori di droga e acquirenti che arrivano utilizzando la linea ferroviaria. I Comuni negli ultimi mesi hanno già messo in atto azioni di contrasto: Cesano prevedendo ad esempio una nuova strada che porta i controli nel cuore del parco, Ceriano con la presenza dell’amministrazione comunale alla stazione ferroviaria.



