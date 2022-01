Droga e controlli Green pass: servizio straordinario dei carabinieri a Seregno, Meda e Giussano Controllati complessivamente 235 persone e 81 mezzi, due persone sono state segnalate alla autorità amministrativa in quanto trovate con stupefacenti, A Meda pizzicato un avventore senza Green pass in una sala scommesse.

Servizio di controllo straordinario contro lo spaccio di stupefacenti, fenomeni di criminalità urbana e la verifica del rispetto della normativa anti-contagio Covid-19 nei comuni di Seregno, Meda e Giussano da parte dei carabinieri della Compagnia di Seregno insieme a una squadra di intervento operativo del terzo Reggimento carabinieri “Lombardia” nel pomeriggio di domenica 16 gennaio.

A Seregno il servizio, che ha visto l’impiego di 20 militari, si è concentrato in particolare in centro città, dove nei primi mesi dello scorso anno, ricorda l’Arma, c’erano stati episodi di “mala-movida” che avevano visto il coinvolgimento giovanissimi provenienti dalle cittadine limitrofe, e alla stazione ferroviaria lungo le banchine e nel sottopasso che collega i binari con la piazza XXV Aprile e via Comina. Controllati complessivamente 235 persone, 81 veicoli e 22 esercizi commerciali. Il bilancio è stato di due persone, tra le quali un 21enne fermato in via Montello, trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti, segnalate all’autorità amministrativa.

A Giussano, lungo la S.P. 102 “Novedratese”, un 38enne del posto, è stato fermato a bordo della propria autovettura ed è stato trovato in possesso di cocaina ed eroina. Gli è stata anche ritirata la patente di guida.

Infine a Meda, presso un noto centro scommesse, i militari hanno colto un avventore 70enne che, intento a effettuare delle giocate, era privo della prevista certificazione verde. Gli è stato quindi contestato l’accesso irregolare alla sala e, al titolare dell’esercizio, l’omesso controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA