Droga: cocaina nel doppiofondo in auto, nascondigli costruiti a Cesano Maderno La polizia di La Spezia ha arrestato un uomo in possesso di cinque chili di cocaina nascosti in un doppiofondo ricavato all’interno dell’auto. Il nascondiglio era stato costruito in un box a Cesano Maderno.

Quando è stato arrestato dalla squadra mobile di Stato di La Spezia è stato trovato in possesso di cinque chili di cocaina nascosti in un doppiofondo ricavato all’interno dell’auto. Uno dei nascondigli che l’uomo, cittadino marocchino di 35 anni, realizzava in un box a Cesano Maderno. Aveva infatti delle basi in Brianza e in provincia di Milano.

È stato fermato martedì a Massa. Individuati i box, grazie alle chiavi trovate in suo possesso, gli agenti della squadra mobile della Questura di Milano, in collaborazione con i colleghi dell’Ufficio tecnico logistico di Milano e della squadra mobile di Monza, hanno ritrovato, all’interno di un garage a Carugate, 11 kg di hashish, materiale per il confezionamento e un’auto. All’interno del veicolo, nascosti in due vani ricavati sotto i sedili anteriori, scoperti e sequestrati 6,9 kg di cocaina e 7mila euro in contanti.

Nel box di Cesano Maderno, invece, gli agenti della Squadra Mobile di La Spezia hanno rinvenuto materiali e attrezzature per la realizzazione dei doppifondi in cui occultare la droga.

