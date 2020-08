Droga, arresto e denuncia nel Vimercatese: a Cornate d’Adda 65enne con serra artigianale e 2.600 euro Un arresto e una denuncia per reati di droga nel Vimercatese. A Cornate d’Adda i carabinieri hanno scoperto una serra artigianale e 2.600 euro nella disponibilità di uomo di 65 anni.

Un arresto e una denuncia per reati di droga nel Vimercatese. I carabinieri di Bellusco hanno arrestato un uomo di 65 anni che nella sua abitazione di Cornate d’Adda aveva allestito una coltivazione di marijuana.

I militari sono intervenuti in via Dante e hanno trovato una serra artigianale e sedici piante. Poi nella perquisizione dell’abitazione in tutti sono stati ritrovati 39 grammi di cocaina, 330 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish, materiale per pesatura e confezionamento e 2.600 euro ritenuta il ricavato dell’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato nel processo per direttissima e sono stati disposti i domiciliari.

È stato invece denunciato un 28enne fermato dalla Radiomobile sulla Sp2, in territorio di Bellusco, per un controllo stradale. L’uomo si è comportato da subito in maniera sospetta, dai controlli sono emersi precedenti specifici in materia di stupefacenti e la perquisizione ha permesso di ritrovare 20 grammi di marijuana suddivisa in due involucri per essere ceduti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA