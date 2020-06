Droga a Roncello, i carabinieri arrestano pusher ventenne con cocaina I carabinieri hanno arrestato a Roncello un pusher di ventanni: lo stavano tenendo d’occhio, l’hanno fermato in via Matteotti con la cocaina.

Lo stavano tenendo d’occhio e la sera di domenica i carabinieri sono entrati in azione arrestato un pusher di ventanni che si stava creando un giro di clienti in via Matteotti a Roncello. Alla vista dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vimercate, il ragazzo - marocchino, senza fissa dimora sul territorio italiano, incensurato, disoccupato - ha cercato di disfarsi delle sei dosi di cocaina lanciandole sotto un’auto in sosta. La droga è stata recuperata e sequestrata, come anche i 150 euro ritenuti provento di precedente spaccio.

Dopo il processo per direttissima celebrato lunedì mattina in videoconferenza, il giudice del tribunale di Monza ha convalidato l’arresto, rimettendolo in libertà, rinviando il processo ad altra data.

