Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Droga a chili a Monza: il passeggero di un taxi ne aveva 7 in una busta della spesa Un 22enne monzese è stato arrestato dalla polizia locale dopo che il taxi sul quale viaggiava ha effettuato due manovre non consentite. Si tratta del secondo maxi sequestro di stupefacenti nel giro di pochi giorni.

Quasi un chilo qualche giorno fa, ben sette martedì: droga a fiumi a Monza e la polizia locale sequestra. Poco prima delle 18 del 30 marzo una pattuglia del Nost – Nucleo Operativo Sicurezza Tattica - mentre percorreva viale Libertà verso la periferia ha notato un taxi proveniente dal senso di marcia opposto che - giunto all’intersezione con via Pennati - ha effettuato un’inversione ad U, manovra vietata e ha anche varcato con il rosso un attraversamento pedonale.

Quando la pattuglia ha raggiunto il taxi, nel sottopasso di viale Libertà, ha subito notato che dall’abitacolo usciva un forte odore di droga, soprattutto dalla parte posteriore dove era seduto un ragazzo, un italiano di 22 anni residente in città, titubante e nervoso alla richiesta di esibire i documenti. Al fianco del ragazzo, depositata sul pavimento del vano posteriore c’era una busta di plastica da spesa. Ma all’interno non c’erano alimentari, bensì ben sette pacchi confezionati con scotch contenenti ciascuno cinque panetti di hashish per un peso complessivo di sette chili.

Il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio mentre una perquisizione personale e a domicilio ha dato esito negativo e associato alla casa Circondariale di Monza a disposizione per l’udienza di convalida. Il conducente del taxi, non monzese, al momento risulta estraneo ai fatti.

«Nell’ultima settimana i risultati del Nost nella lotta allo spaccio sono stati davvero molto positivi: la professionalità e l’intuito degli agenti, il capillare servizio di controllo del territorio che stiamo mettendo in campo, insieme agli investimenti voluti dall’Amministrazione - che non ha mai smesso di credere nelle capacità e nelle competenze della nostra Polizia Locale - sono fattori determinanti che si stanno rivelando sempre più efficaci e indispensabili, anche nel contrasto alla criminalità. Un ringraziamento sentito agli agenti che hanno preso parte all’operazione», hanno dichiarato il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA