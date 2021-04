Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Francesco Garcea, il capo della Squadra mobile di Monza e Brianza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Droga a chili, 110 mila euro e cibi alla cannabis: sequestri e tre arresti della Squadra Mobile a Monza e Concorezzo Attività antispaccio della polizia di stato giovedì 29 aprile: nel corso di perquisizioni a Monza e Concorezzo sequestrati circa 30 grammi di cocaina, 15 chili di hashish, 2 chili di marijuana e piante di canapa oltre a biscotti e sciroppi con thc. Arrestati tre italiani.

Oltre alla droga, a chili, i poliziotti hanno trovato nelle abitazioni sottoposte a perquisizione, a Monza e Concorezzo, anche una grossa quantità di biscotti e sciroppi contenenti una alta percentuale di thc, principio attivo della cannabis, anch’essi “spacciati” ai clienti. Stupefacenti e alimenti sono stati sequestrati (oltre a 110mila euro in contanti) e sono scattati anche tre arresti di soggetti italiani, tra i 23 e i 32 anni, due a Monza e uno a Concorezzo, colti in flagranza di reato, per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Si tratta dell’esito di una attività di contrasto al mondo dello spaccio brianzolo eseguita dalla Squadra mobile della questura di Monza e Brianza giovedì 29 aprile. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati circa 30 grammi di cocaina, 15 chili di hashish, 2 chili di marijuana e quattro serre per la coltivazione di canapa indiana e 10 piante coltivate nelle serre stesse. Trovati e sequestrati anche contanti per circa 110mila euro.

