Draghi: «Orientamento estendere Green pass, obbligo vaccinale e terza dose»

Il presidente del consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ha risposto a domande su green e pass e vaccini: l’orientamento è estendere il certificato verde, sì all’obbligo vaccinale e alla terza dose. Bianchi: in classe di vaccinati no mascherina.