Dpcm Covid e anti degrado: polizia locale di Monza in campo, 25 sanzioni e un ordine di allontanamento Lo scorso week-end a Monza controllate circa 80 persone e accertate 25 violazioni al Dpcm, sette al nuovo Regolamento di polizia urbana, emesso un ordine di allontanamento e spiccate tre denunce all’autorità giudiziaria

Sicurezza e Decreto contro la diffusione del contagio: la polizia locale di Monza, tra venerdì e sabato, in città, ha controllato circa 80 persone e accertato 25 violazioni al Dpcm, sette al nuovo Regolamento di polizia urbana, emesso un ordine di allontanamento e spiccato tre denunce all’autorità giudiziaria. Gli agenti al comando di Pietro Curcio hanno effettuato anche numerose operazioni contro il degrado urbano. In campo complessivamente 20 agenti del Nucleo Mobile, del «Nost» (Nucleo Operativo Sicurezza Tattica) e dell’Annonaria.

Venerdì, nel Giardino Incantato di via Azzone Visconti – area recentemente “bonificata” dallo spaccio dalla Polizia di Stato con l’operazione “Dedalo” - la polizia locale ha fermato un cittadino senegalese di 25 anni con permesso di soggiorno scaduto che nascondeva addosso circa 14 grammi di hashish ed è stato denunciato a piede libero. Presso i «Boschetti Reali» sono stati recuperati 5 grammi di hashish e identificati due soggetti di cittadinanza marocchina – già noti alle Forze dell’Ordine - dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre sono state contestate due violazioni al Dpcm per omesso utilizzo delle mascherine. Controllati anche una ventina di negozi etnici: sanzionati il titolare di una pizzeria kebab di San Rocco e il suo aiutante perché intenti a preparare pizze da asporto privi della mascherina. È scattata, inoltre, l’immediata chiusura del negozio per cinque giorni. Nel corso del blitz di venerdì sono state identificate complessivamente una trentina persone e accertate sei violazioni.

Controlli polizia locale

I controlli per il rispetto delle norme anti Covid sono proseguiti nel pomeriggio di sabato, fino all’una di notte. Presso il giardino pubblico antistante la stazione ferroviaria un giovane è stato sorpreso mentre urinava contro l’edificio dell’Infopoint e per questo sanzionato a norma del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, con conseguente emissione di un ordine di allontanamento. Contestate otto violazioni al Dpcm, tre delle quali a cittadini stranieri che, non residenti in città e senza alcuna giustificazione, si trovavano all’interno del Giardino Incantato. Controllati una trentina di esercizi commerciali. In uno di questi, un’altra pizzeria- kebab, sono state accertate violazioni per omesso uso della mascherina da parte sia del titolare che dell’aiutante. Quest’ultimo, inoltre, aveva il permesso di soggiorno e la carta di identità scaduti. Gli agenti, pertanto, hanno provveduto al ritiro del documento di identità non valido e hanno proceduto alla denuncia per violazione al Testo unico sull’immigrazione. Il personale di un kebab in via Bergamo è stato sanzionato perché privo di mascherina. Durante le operazioni in centro, in via Manzoni all’altezza con via Gramsci, sono stati sanzionati 6 giovani stranieri che stazionavano in violazione delle norme anticovid, bevendo sostanze alcoliche.

