Dossi, sensi unici e divieti di sosta: rivoluzione sulle strade di Lissone, ecco dove

Via Piave, via Lombardia, via Buozzi, via XX settembre, via Caterina da Siena, via Filzi e via Sarpi. Sono diverse le strade del territorio comunale interessate negli ultimi giorni da altrettanti provvedimenti alla viabilità presi dal comando di Polizia Locale. Dossi artificiali, dissuasori di sosta, ma anche istituzione del divieto di sosta e del divieto di transito in alcuni tratti sino alla istituzione del senso unico. Il comandante Ferdinando Longobardo ha emanato le ordinanze per la disciplina della circolazione stradale.

Ecco gli interventi più recenti, adottati a seguito dell’esame delle caratteristiche strutturali delle aree in questione e richiamato il Piano Generale del Traffico Urbano approvato nel 2014 dal consiglio comunale, ma soprattutto in risposta alle richieste pervenute dai cittadini.

In via Lombardia, all’altezza del civico 6, ecco arrivare i dissuasori di sosta e la tracciatura della segnaletica orizzontale, quali modifiche per “incrementare la sicurezza della circolazione stradale e tutelare l’incolumità delle persone”. Nella medesima via installati anche paletti dissuasori nei punti in cui si è verificata la difficoltà di immissione ed uscita dal passo carraio a causa della presenza di auto in sosta.

In via Piave, all’altezza del civico 43, intervento analogo per evitare la sosta irregolare di auto, così come in via XX settembre dove gli agenti di Polizia Locale hanno accertato le difficoltà di circolazione a causa del calibro della strada a seguito delle istanze dei cittadini. Istituito invece un senso unico in via Santa Caterina da Siena dall’intersezione con via Alberto da Giussano fino al civico 16 dopo segnalazioni in merito alla difficoltà di transito in entrambi i sensi di marcia. Senso unico anche in via Filzi dall’intersezione con via Buonarroti fino all’intersezione con la via San Giovanni Bosco.

In via Buozzi, invece, l’ordinanza dirigenziale porta all’installazione di un dosso artificiale con limitazione della velocità a 30km/h, all’intersezione con via Trento. Molti residenti ed utenti della zona hanno lamentato l’alta velocità dei veicoli in transito, specie di notte, e il mancato rispetto della precedenza. Infine, istituito un divieto di sosta dalle 8 alle 20, in via Sarpi, dal civico 19 fino a via Lecco (esclusi gli spazi di sosta delimitati).

